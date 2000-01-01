В Турции разбился истребитель F-16, погибли двое летчиков
Вечером в четверг, 22 марта, в районе Невшехир, в центральной части Турции во время тренировочного полета разбился истребитель F-16 турецких военно-воздушных сил. В результате катастрофы погибли двое пилотов.
Об этом в пятницу, 23 марта сообщает агентство Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Невшехир Хасана Унвера, передает ТАСС.
По данным турецкого телеканала Hurriyet, катастрофа произошла примерно в 18:30. Самолет упал около населенного пункта Гюльшехир, уточняет издание. самолет упал
По данным агентства, Катастрофа произошла примерно в 18:30. Самолет упал около населенного пункта Оваорен в районе Гюльшехир, уточняет агентство.
Согласно информации издания, при падении истребитель загорелся. В район крушения направлены бригады пожарных и спасателей, а также представители правоохранительных органов, которые обнаружили тела погибших.