24.03 07:40 MIGnews.com

Австралия: 150 дельфинов выбросились на берег

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Около 150 короткоплавниковых гринд - морских млекопитающих семейства дельфиновых - выброшены на берег в Австралии. Идет масштабная спасательная операция.Животных заметили с рыбацкой лодки на участке пляжа примерно в 300 км от Перта рано утром в пятницу.Около половины дельфинов на момент обнаружения были уже мертвы, говорят чиновники из администрации штата Западная Австралия.Власти штата проводят операцию по спасению остальных животных, которые остаются на пляже."Удастся ли нам вернуть этих животных в море, зависит от того, сколько у них будет сил, а также от погоды - ветра и, возможно, дождя", - говорит сотрудник австралийского экологического ведомства Джереми Чик.По словам чиновников, выброшенные на берег животные - это короткоплавниковые гринды, вид дельфинов, которые порой массово выбрасываются на берег, передает Би Би Си.