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У ворот базы Travis смертник взорвал авто 23.03 20:35   MIGnews.com

У ворот базы Travis смертник взорвал авто

В штате Калифорния при въезде на авиабазу ВВС Тревис смертник взорвал автомобиль, который был начинен баллонами с пропаном.

Водитель скончался на месте, а горящее авто потушили военнослужащие. Сообщается, что водитель подъехал к воротам и умышленно подорвал баллоны.

Личность мужчины уже установили, но пока данные не подлежат разглашению. Правоохранители рассматривает версию теракта, но угрозы для авиабазы нет, пишет dailymail.

База "Тревис" - основной грузовой и транспортный терминал для военных на западном побережье США, там находятся около семи тысяч военнослужащих.
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