23.03 20:35 MIGnews.com
У ворот базы Travis смертник взорвал авто
В штате Калифорния при въезде на авиабазу ВВС Тревис смертник взорвал автомобиль, который был начинен баллонами с пропаном.
Водитель скончался на месте, а горящее авто потушили военнослужащие. Сообщается, что водитель подъехал к воротам и умышленно подорвал баллоны.
Личность мужчины уже установили, но пока данные не подлежат разглашению. Правоохранители рассматривает версию теракта, но угрозы для авиабазы нет, пишет dailymail
.
База "Тревис" - основной грузовой и транспортный терминал для военных на западном побережье США, там находятся около семи тысяч военнослужащих.
Поделиться
Все по теме
Комментарии