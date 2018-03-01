В Греции сожжена Афганская община

В Афинах неонацисты совершили нападение на офис Афганской общины. Преступники ждали, пока сотрудники уйдут обедать, чтобы ворваться в афганскую общину, которая занимает всего одну комнату офисного центра.
Как сообщил спецкор Aljazeera, террористы хотели разбить компьютеры и фотографии, висящие на стенах, облить помещение бензином и поджечь.
Экс-президент афганской общины в Греции и председатель Греческого форума беженцев Йонес Мухаммади заявил, что "просто повезло, что никого не было в помещении, иначе были бы жертвы".
Группировка Crypteia взяла на себя ответственность за нападение. Как сообщают греческие СМИ, этот инцидент – лишь один в целой цепи ультраправого насилия против беженцев, мигрантов и мусульман.