23.03 19:55 MIGnews.com

Теракт в Афганистане, 14 погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Четырнадцать человек погибли в результате теракта в Афганистане в пятницу, 23 марта. Инцидент произошел в городе Лашкаргах в афганский провинции Гильменд.Отмечается, что люди погибли в результате подрыва смертником автомобиля, согласно информации Tolo News.Отмечается, что еще 40 человек пострадали. По словам губернатора провинции, взрыв произошел неподалеку от городского стадиона.Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за террористическое нападение.