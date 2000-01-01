Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









24.03 04:22   MIGnews.com

На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный

Пожарный из Нью-Йорка Майкл Дэвидсон скончался в больнице из-за травм, полученных во время съемок фильма Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин" с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В результате пожара на съемках пострадали пять человек, среди них еще два пожарных. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Возгорание произошло в баре St. Nick's Jazz Pub. Как отмечает New York Post, Нортон заметил, что из подвала заведения идет дым, когда собирался снимать сцену возле паба. По словам очевидцев, обеспокоенный артист оставался на месте происшествия во время работы пожарных.

Дэвидсону было 37 лет. Он работал в пожарной части Нью-Йорка 15 лет. Его коллеги рассказали, что во время тушения возгорания внутри бара он отделился от группы, позже его нашли без сознания на полу.

Помимо Уиллиса, в киноленте снимаются Уиллем Дефо и Алек Болдуин. Нортон также исполнил одну из ролей в фильме.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:11
SpaceX и Tesla удалили страницы в Facebook
03:34
Лишний вес и ожирение чаще приводят к раку
01:24
В Китае родился мальчик с тремя ногами
23:58
На Землю упадет китайская космическая станция
22:34
В честь победы Путина в РФ появились эксклюзивные iPhone
21:58
В Греции сожжена Афганская община
21:17
"США вредят себе и всему миру"
20:51
Ле Пен заявила о "катастрофической слепоте" Макрона
20:35
У ворот базы Travis смертник взорвал авто
20:23
Лондонский метро-террорист приговорен к пожизненному
19:55
Теракт в Афганистане, 14 погибших
19:29
Нетаниягу осудил теракт во Франции
19:23
ЕС будет принимать дальнейшие меры против РФ
18:58
Хакеры из Ирана взломали серверы ООН и властей США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus