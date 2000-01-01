24.03 04:22 MIGnews.com

На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный

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Пожарный из Нью-Йорка Майкл Дэвидсон скончался в больнице из-за травм, полученных во время съемок фильма Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин" с Брюсом Уиллисом в главной роли.Об этом сообщает агентство Reuters.В результате пожара на съемках пострадали пять человек, среди них еще два пожарных. Два человека находятся в тяжелом состоянии.Возгорание произошло в баре St. Nick's Jazz Pub. Как отмечает New York Post, Нортон заметил, что из подвала заведения идет дым, когда собирался снимать сцену возле паба. По словам очевидцев, обеспокоенный артист оставался на месте происшествия во время работы пожарных.Дэвидсону было 37 лет. Он работал в пожарной части Нью-Йорка 15 лет. Его коллеги рассказали, что во время тушения возгорания внутри бара он отделился от группы, позже его нашли без сознания на полу.Помимо Уиллиса, в киноленте снимаются Уиллем Дефо и Алек Болдуин. Нортон также исполнил одну из ролей в фильме.