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Суд Испании обвинил 13 политиков в подготовке госпереворота 23.03 18:19   MIGnews.com

Суд Испании обвинил 13 политиков в подготовке госпереворота

Судья Верховного суда Испании предъявил обвинение 13 каталонским политикам, в том числе бывшему главе правительства региона Карлесу Пучдемону, в госперевороте с целью объявить независимость Каталонии от Испании.

Судья Пабло Лларена опубликовал обвинительное заключение в пятницу, 23 марта, таким образом, было завершено четырехмесячное расследования событий прошлой осени.

Согласно испанскому законодательству, такое преступление карается заключением на срок до 30 лет, пишет Аssosiated Рress.

Как известно, многие члены правительства Каталонии обвиняются в госперевороте, хищении госсредств и других преступлениях после проведения референдума о независимости региона осенью 2017 года.
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