Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Теракт в супермаркете: исламист ликвидирован полицейскими 23.03 15:56   MIGnews.com

Теракт в супермаркете: исламист ликвидирован полицейскими

Террорист, ворвавшийся в маркет города Треб с криком "Аллах акбар! Я вас всех убью за Сирию! " был ликвидирован французскими полицейскими, об этом заявил председатель городской администрации.

Местное ТВ сообщило о двух погибших, примерно двадцать человек были освобождены, около десяти из них получили ранения.

ИноСМИ писали, что мужчина требовал освободить Салаха Абдеслама - последнего оставшегося в живых участника терактов 13 ноября 2015 года в Париже.

Теракт в супермаркете: исламист ликвидирован полицейскими
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:19
Суд Испании обвинил 13 политиков в подготовке госпереворота
17:55
Макрон прокомментировал отравление Скрипаля
17:28
Мэр Иерусалима "на пути к важному решению"
15:49
Латвия задумалась о высылке послов РФ из страны
15:13
Саудовский принц: Джаред Кушнер – у меня в кармане
14:52
Теракт во Франции: заложников отпустили
14:47
У Посольства США пройдет акция протеста
14:29
Теракт на юге Франции: появились новые жертвы
14:15
ИГ взяло ответственность за захват заложников во Франции
13:56
Жертвой теракта во Франции оказался сотрудник супермаркета
13:51
Теракт во Франции: убиты два человека
13:37
Полиция Нью-Йорка просит Израиль выдать педофила
13:08
СМИ: В крови Скрипаля нашли "Новичок"
12:58
Израиль приветствует назначение Джона Болтана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus