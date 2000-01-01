23.03 15:56 MIGnews.com
Теракт в супермаркете: исламист ликвидирован полицейскими
Террорист, ворвавшийся в маркет города Треб с криком "Аллах акбар! Я вас всех убью за Сирию! " был ликвидирован французскими полицейскими, об этом заявил председатель городской администрации.
Местное ТВ сообщило о двух погибших, примерно двадцать человек были освобождены, около десяти из них получили ранения.
ИноСМИ писали, что мужчина требовал освободить Салаха Абдеслама - последнего оставшегося в живых участника терактов 13 ноября 2015 года в Париже.
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