23.03 23:58 MIGnews.com

На Землю упадет китайская космическая станция

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Китайская космическая станция Тяньгун-1 упадет на Землю между 30 марта и 3 апреля. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).Сообщается, что с учетом наклонения орбиты станции, она вероятнее упадет в районе 43 градусов южной широты и 43 градусов северной широты. К сожалению точной области, на которую обрушаться обломки несгоревшей в слоях атмосферы первой китайской станции, пока эксперты не могут назвать. Но в тоже время они подчеркнули, что эти данные будут постепенно становиться точнее по мере приближения указанной даты.Орбитальная станция Тяньгун-1, вес которой составляет 8,5 тонн, была запущена 29 сентября 2011 года. За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции