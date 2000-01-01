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Фото: YouTube 23.03 23:58   MIGnews.com

На Землю упадет китайская космическая станция

Китайская космическая станция Тяньгун-1 упадет на Землю между 30 марта и 3 апреля. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Сообщается, что с учетом наклонения орбиты станции, она вероятнее упадет в районе 43 градусов южной широты и 43 градусов северной широты. К сожалению точной области, на которую обрушаться обломки несгоревшей в слоях атмосферы первой китайской станции, пока эксперты не могут назвать. Но в тоже время они подчеркнули, что эти данные будут постепенно становиться точнее по мере приближения указанной даты.

Орбитальная станция Тяньгун-1, вес которой составляет 8,5 тонн, была запущена 29 сентября 2011 года. За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции
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