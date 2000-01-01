23.03 14:52 MIGnews.com
Теракт во Франции: заложников отпустили
Все люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете во Франции, отпущены.
Об этом в пятницу, 23 марта сообщает ТАСС
со ссылкой на мэра коммуны Треба Эрика Менасси.
В супермаркете остались нападавший и сотрудник полиции. BFMTV
сообщает со ссылкой на полицию, что в результате могли погибнуть от одного до двух человек.
Напомним, нападение произошло во французской коммуне Треб департамента Од. В момент нападения в магазине находилось около 20 человек.
Сообщается, что ответственность за нападение уже на себя взял ИГ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии