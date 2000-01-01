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Теракт во Франции: заложников отпустили | Фото:23.03 14:52   MIGnews.com

Теракт во Франции: заложников отпустили

Все люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете во Франции, отпущены.

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на мэра коммуны Треба Эрика Менасси.

В супермаркете остались нападавший и сотрудник полиции. BFMTV сообщает со ссылкой на полицию, что в результате могли погибнуть от одного до двух человек.

Напомним, нападение произошло во французской коммуне Треб департамента Од. В момент нападения в магазине находилось около 20 человек.

Сообщается, что ответственность за нападение уже на себя взял ИГ.



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