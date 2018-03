23.03 14:47 MIGnews.com

У Посольства США пройдет акция протеста

Сотни американских граждан планируют сегодня провести акцию протеста у Посольства США в Тель-Авиве.Об этом в пятницу, 23 марта сообщает The Times of Israel По данным издания, к демонстрантам должны присоединиться несколько школьников, переживших в прошлом месяце кровавую расправу в одной из школ Флориды.По словам организаторов акции, причиной этому является недовольство по поводу применяемых в США правил и законов, которыми регламентируется владение огнестрельным оружием.Также участники мероприятия намерены потребовать от дипломатов донести до американских политиков мысль о необходимости ужесточить контроль за распространением оружия, уточняет издание.Активисты подчеркивают, что только строгий контроль предотвратит повторение трагедий, похожих на ту, которая произошла 14-го февраля в Marjory Stoneman Douglas High School, когда 19-летний парень принес в школу огнестрельное оружие и убил семнадцать человек.Согласно информации издания, мероприятие проведут в поддержку акции March for Our Lives, которая сегодня состоится в Вашингтоне и в которой собираются принять участие около миллиона человек, включая многих знаменитостей.