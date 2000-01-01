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Фото из Twitter: Mohamed Abdi Ali 23.03 14:29   MIGnews.com

Теракт на юге Франции: появились новые жертвы

Сторонник террористической организации "Исламское государство", захвативший супермаркет на юге Франции, убил двоих человек. Об этом сообщили The Independent в Национальной полиции страны.

Силовики также сообщили, что помимо погибших есть двое раненых – сотрудник правоохранительных органов и женщина.

Правительство Франции уже квалифицирует инцидент как теракт. К месту происшествия приехал спецотряд французской полиции GIGN.

Также стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон попросил министра внутренних дел Жерара Коломба лично приехал на место происшествия и руководил проведением спецоперации.
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