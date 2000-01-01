Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









23.03 14:15   MIGnews.com

ИГ взяло ответственность за захват заложников во Франции

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за захват заложников на юге Франции в супермаркете Super U в коммуне Треб. Об этом информирует спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина, крича "Это вам за Сирию", захватил заложников в городе Треб на юге Франции и открыл огонь по полицейским, приближающимся к зданию супермаркета.

На данный момент известно только об одной жертве теракта – сотруднике магазина.

При этом, как сообщает Independent, к месту происшествия приехала группа французского спецотряда GIGN
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:56
Теракт в супермаркете: исламист ликвидирован полицейскими
15:49
Латвия задумалась о высылке послов РФ из страны
15:13
Саудовский принц: Джаред Кушнер – у меня в кармане
14:52
Теракт во Франции: заложников отпустили
14:47
У Посольства США пройдет акция протеста
14:29
Теракт на юге Франции: появились новые жертвы
13:56
Жертвой теракта во Франции оказался сотрудник супермаркета
13:51
Теракт во Франции: убиты два человека
13:37
Полиция Нью-Йорка просит Израиль выдать педофила
13:08
СМИ: В крови Скрипаля нашли "Новичок"
12:58
Израиль приветствует назначение Джона Болтана
12:34
Сенат США утвердил акт Тейлора Форса
12:21
Во вьетнамском городе Хошимин горит ЖК, есть жертвы
12:05
Парламент Каталонии не смог выбрать главу правительства
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus