ИГ взяло ответственность за захват заложников во Франции
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за захват заложников на юге Франции в супермаркете Super U в коммуне Треб. Об этом информирует спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина, крича "Это вам за Сирию", захватил заложников в городе Треб на юге Франции и открыл огонь по полицейским, приближающимся к зданию супермаркета.
На данный момент известно только об одной жертве теракта – сотруднике магазина.
При этом, как сообщает Independent, к месту происшествия приехала группа французского спецотряда GIGN