23.03 13:56 MIGnews.com

Жертвой теракта во Франции оказался сотрудник супермаркета

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Власти коммуны Треб, где сторонник ИГ захватил супермаркет и взял в заложники находящихся в нем людей, утверждает, что жертвой теракта оказался сотрудник магазина. Об этом заявил мер коммуны Эрик Менасси в прямом эфире BFMTV.На данный момент точное число заложников остается неизвестно. Однако по данным канала, клиентам магазина удалось выбежать из здания, но в нем все еще находятся боевик и один офицер жандармерии.Сотрудники полиция уже оцепили округ, где расположен магазин и объявила о проведении спецоперации.Происшествие идентифицировали как теракт.