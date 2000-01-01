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23.03 13:56   MIGnews.com

Жертвой теракта во Франции оказался сотрудник супермаркета

Власти коммуны Треб, где сторонник ИГ захватил супермаркет и взял в заложники находящихся в нем людей, утверждает, что жертвой теракта оказался сотрудник магазина. Об этом заявил мер коммуны Эрик Менасси в прямом эфире BFMTV.

На данный момент точное число заложников остается неизвестно. Однако по данным канала, клиентам магазина удалось выбежать из здания, но в нем все еще находятся боевик и один офицер жандармерии.

Сотрудники полиция уже оцепили округ, где расположен магазин и объявила о проведении спецоперации.

Происшествие идентифицировали как теракт.
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