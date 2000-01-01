23.03 13:51 MIGnews.com
Теракт во Франции: убиты два человека
В коммуне Треб на юге Франции было совершено вооруженное нападение
на посетителей супермаркета. AFP сообщает о стрельбе и захваченных заложниках.
Судя по имеющимся данным, вооруженный человек (или группа) захватил в Требе заложников. Два человека при захвате были убиты.
Во время переговоров злоумышленник крикнул полицейским, что он является "солдатом Исламского государства". От переговоров он отказался.
В настоящее время район оцеплен. Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как теракт. Префектура объявила о проведении спецоперации.
В то же время неподалеку, в Каркассоне, неизвестный мужчина застрелил сотрудника CRS, когда тот бежал по улице с двумя своими коллегами.
В пресс-службе полиции отмечают, что неизвестно, связаны ли между собой два происшествия, сообщает сайт французского телеканала BFTM.TV
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Информация будет обновляться по мере поступления.
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