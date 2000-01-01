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Фото из Twitter: McMe ‏ 23.03 13:40   MIGnews.com

Во Франции сторонник ИГ захватил магазин и взял заложников

На юго-западе Франции в городе Каркасон неизвесный мужчина ворвался в супермаркет и взял заложников. Преступник утверждает, что является сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает AFP со ссылкой на источники.

По предварительной информации, предполагаемый террорист убил одного человека, однако пока точно не известно, был ли он заложником.

При этом полицейский союз UNSA в Твиттере сообщает, что боевик вступил в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, при попытке штурма магазина и ранил одного из сотрудников полиции.

Информация будет дополняться.
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