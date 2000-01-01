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Полиция Нью-Йорка просит Израиль выдать педофила | Фото:23.03 13:37   MIGnews.com

Полиция Нью-Йорка просит Израиль выдать педофила

Подозреваемый в педофилии и скрывающийся на территории Израиля Йона Вайнберг разыскивается Управлением полиции Нью-Йорка по подозрению в совершении еще одного преступления.

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает The Times of Israel со ссылкой на документы, которые иерусалимский суд получил от полиции Нью-Йорка.

По данным издания, документы были представлены в ходе предварительного слушанья по иску о клевете, который Йона Вайнберг подал против нью-йоркского раввина и активиста Янки Горовица.

"Израиль – просто рай для педофилов. Любой осужденный преступник из Соединенных Штатов может беспрепятственно иммигрировать в Израиль, без проблем получить полную корзину абсорбции, даже если это создает большую угрозу для маленьких детей", - рассказал раввин в интервью журналистам.

Издание отмечает, что Вайнберг подал на раввина встречный иск, обвиняя его в том, что Горовиц сравнил действия предполагаемого педофила с тероризмом.

Известно, что Горовиц также опубликовал в Twitter информацию о том, что Вайнберг числится в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера, уточняет издание.

Согласно информации полиции, в 2014 году Йона Вайнберг переехал в Израиль с женой и детьми, чтобы избежать ареста и обвинения в совершении нового преступления.

По словам полиции, ранее он провел за решеткой около года, будучи признанным в совершении преступных действий в отношении двух мальчиков в Бруклине.
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