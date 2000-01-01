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Наглядная картинка 23.03 12:21   MIGnews.com

Во вьетнамском городе Хошимин горит ЖК, есть жертвы

В результате пожара в жилом комплексе Carina Plaza во вьетнамском городе Хошимин, погибли 13 человек, пострадали -14. Об этом сообщает VnExpress со ссылкой на экстренные службы города.

По словам очевидцев, некоторые жильцы комплекса, спасаясь от пламени и чадного газа выпрыгивали из окон в надежде на спасение. Одна женщина разбилась, выпав из окна 19 этажа, утверждает свидетель.

Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорания и выяснить причины инцидента, а сотрудники полиции обходят квартиры и занимаются эвакуацией жильцов.
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