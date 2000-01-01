Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Сенат США утвердил акт Тейлора Форса | Фото:23.03 12:34   MIGnews.com

Сенат США утвердил акт Тейлора Форса

Сегодня Сенат США утвердил госбюджет, а в его рамках — акт Тейлора Форса, по которому объем финансовой помощи, которую Госдеп США переводит Рамалле, сократится на сумму выплат палестинским заключенным в израильских тюрьмах.

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает The Jerusalem Post.

Напомним, что законопроект назван в честь погибшего в 2016 году в результате теракта в Яффо американского студента Тейлора Форса.

Издание уточняет, что на целевые средства, выделяемые под конкретные гуманитарные проекты, такие, как строительство больниц и школ, закон распространяться не будет.

Теперь этот закон должен утвердить президент Дональд Трамп.

Отметим, что в Палестинской автономии резко выступают против сокращений, отмечая, что речь идет об оказании помощи семьям "мучеников", среди которых есть и те, кто принимал участие в палестинской борьбе легитимными способами. Власти ПА убеждены, что эти средства помогают прожить сотням семей.

В свою очередь власти Израиля считают, что данная финансовая помощь лишь мотивирует террористов, нападающих на мирных израильских жителей. Глава Белого дома Дональд Трамп поддерживает позицию Израиля, и в связи с этим потребовал от палестинского лидера Махмуда Аббаса свернуть программу помощи семьям террористов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:08
СМИ: В крови Скрипаля нашли "Новичок"
12:21
Во вьетнамском городе Хошимин горит ЖК, есть жертвы
12:05
Парламент Каталонии не смог выбрать главу правительства
11:44
При взрыве в Африне погибли трое турецких военнослужащих
11:28
Израиль предупредил бедуинов об уничтожении их поселения
11:04
Пять стран ЕС заявили о планах выслать российских дипломатов
10:51
Палестинцы требуют внести в список террористов посла США
10:34
США запустили пошлины на сталь и алюминий
09:44
Палестинские арабы: американцы, убирайтесь из Рамаллы!
09:37
Паника и эвакуация из самолета Israir в аэропорту Будапешта
09:08
Нетаниягу пообещал, что у "Ликуда" будет 40 мандатов
08:51
Мадуро объявил о деноминации национальной валюты
08:41
США уничтожат свои запасы химического оружия к 2023 году
08:37
Маккаби прощается с Европой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus