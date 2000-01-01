Сенат США утвердил акт Тейлора Форса

Сегодня Сенат США утвердил госбюджет, а в его рамках — акт Тейлора Форса, по которому объем финансовой помощи, которую Госдеп США переводит Рамалле, сократится на сумму выплат палестинским заключенным в израильских тюрьмах.
Напомним, что законопроект назван в честь погибшего в 2016 году в результате теракта в Яффо американского студента Тейлора Форса.
Издание уточняет, что на целевые средства, выделяемые под конкретные гуманитарные проекты, такие, как строительство больниц и школ, закон распространяться не будет.
Теперь этот закон должен утвердить президент Дональд Трамп.
Отметим, что в Палестинской автономии резко выступают против сокращений, отмечая, что речь идет об оказании помощи семьям "мучеников", среди которых есть и те, кто принимал участие в палестинской борьбе легитимными способами. Власти ПА убеждены, что эти средства помогают прожить сотням семей.
В свою очередь власти Израиля считают, что данная финансовая помощь лишь мотивирует террористов, нападающих на мирных израильских жителей. Глава Белого дома Дональд Трамп поддерживает позицию Израиля, и в связи с этим потребовал от палестинского лидера Махмуда Аббаса свернуть программу помощи семьям террористов.