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Скриншот с видео 23.03 13:08   MIGnews.com

СМИ: В крови Скрипаля нашли "Новичок"

В крови бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нашли компоненты отравляющего нервно-паралитического вещества "Новичок" или близкого к нему. Об этом заявил источник военной лаборатории английского технопарка Портон-Даун в интервью журналистам агентства Reuters.

При этом ранее премьер-министр Великобритании заявила, что британские эксперты идентифицировали вещество, в результате полученных анализов крови, и им оказался "Новичок", сообщает РИА Новости.

Напомним, отравление российского шпиона, осужденного в России за сотрудничество с британскими спецслужбами, вызвало ажиотаж в прессе и международный скандал на геополитической арене. Лондон официально обвинил РФ в вероятной организации покушения на жизнь бывшего двойного агента и его дочери, а также объявил о разрыве всех отношений на высоком уровне и высылке 23 российских дипломатов. Между тем в Кремле отрицают свою причастность к инциденту, подчеркивая, что все подобные обвинения в свой адрес являются голословными, и объявила об аналогичных мерах против Британии.
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