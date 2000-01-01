Израиль предупредил бедуинов об уничтожении их поселения

Отметим, что ранее израильские власти уже пытались стереть с лица земли непризнанный населенный пункт в Негеве, но местные жители, которых здесь насчитывается около семидесяти семейств, продемонстрировали, что готовы стоять за свою деревню не на жизнь, а на смерть.
Согласно новому уведомлению, деревню будут сносить в период между 15 и 29 апреля, в соответствии с ранее принятым решением Высшего суда справедливости о незаконном занятии земли бедуинами.
Газета Haaretz пишет, что после уничтожения бедуинской деревни ничто не помешает властям реализовать планы по строительству здесь нового еврейского города. Этот план был одобрен в Верховном суде Израиля, уточняет издание.
По словам официального представителя бедуинского поселка Яира Мааяна, местным жителям предлагают перехать переехать в ближайший бедуинский город Хура, где для них уже подготовлены земельные участки.