При взрыве в Африне погибли трое турецких военнослужащих
В районе Африн на северо-западе Сирии в четверг, 22 марта, погибли трое военнослужащих турецкой армии, еще трое получили ранения.
Об этом в пятницу, 23 марта сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на премьер-министра Турции Бинали Йылдырым.
По словам главы правительства, военные военные подорвались на мине в ходе осмотра и разминирования территории одного из населенных пунктов района.
"Операция "Оливковая ветвь" с успехом завершена. Сейчас ведется разминирование местности. Повсюду расставлены ловушки. Разминирование не обходится без жертв. К сожалению, сегодня погибли трое наших военнослужащих. Они погибли при обезвреживании взрывных устройств кустарного производства. Мы приносим свои соболезнования", — сказал он.
Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.
Отметим, что турецкая армия оказалась не готова к ожесточенному сопротивлению курдских боевиков.
По ходу операции пришлось сменить командование, а также значительно ограничить ее цели. Новой задачей было объявлено вытеснение курдских "террористов" из района Африн.