23.03 09:35 MIGnews.com

Бирмингем: облава в связи с терактом в Лондоне

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В Великобритании полиция провела рейд в Бирмингеме по делу о теракте возле британского парламента в Лондоне. Об этом передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.По словам одного из свидетелей, в ходе облавы были задержаны три человека.Полицейские провели облаву ночью на один из квартир, расположенной на улице Хагли-роуд в Бермингеме.Операция проводилась в течение нескольких часов.Как пишет Daily Mail со ссылкой на BBC Newsnight, автомобиль террориста мог быть взят в аренду в Бирмингеме на Хагли роуд.Напомним, что в среду, 22 марта, неизвестный, находясь за рулем автомобиля протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту. В результате инцидента погибли 5 человек, включая террориста и полицейского. 40 человек получили ранения.