Арестован сын министра Хаима Каца

Разрешена к публикации информация о том, что в рамках расследования дела по коррупции в Israel Aerospace Industries был арестован сын министра социальной защиты Израиля Хаима Каца Яир Кац.
Яир Кац подозревается в посредничестве в даче взяток и шантаже сотрудников компании - принуждении их к вступлению в Ликуд.
Яир Кац является членом профсоюзного комитета IAI и ответственным за рабочие условия и социальные блага сотрудников. Представитель полиции в суде обвинил Каца в том, что тот использовал свое служебное положение для того, чтобы запугивать сотрудников и продвигать свои персональные интересы.
Яир Каца избрали в профсоюзный комитет в качестве представителя инженеров предприятия в августе 2013 года - в то время, когда его отец, Хаим Кац, все еще был главой профсоюзного комитета. Он занял место Эхуда Нофа, который сегодня является главой профсоюзного комитета IAI.
Кац был активным членом организации Ликуда на предприятии - также, как Ноф и Эли Коэн, которые также арестованы. Кац-младший считается “длинной рукой” отца в IAI и одним из людей, которые должны сохранить его влияние в период каденции Каца-старшего в качестве министра.
Израильские СМИ отмечают, что Israel Aerospace Industries работает также жена Яира Каца, и до недавнего времени, до выхода на пенсию, работала его мать - супруга министра.