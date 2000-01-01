23.03 09:08 MIGnews.com

Арестован сын министра Хаима Каца

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Разрешена к публикации информация о том, что в рамках расследования дела по коррупции в Israel Aerospace Industries был арестован сын министра социальной защиты Израиля Хаима Каца Яир Кац.Яир Кац подозревается в посредничестве в даче взяток и шантаже сотрудников компании - принуждении их к вступлению в Ликуд.Яир Кац является членом профсоюзного комитета IAI и ответственным за рабочие условия и социальные блага сотрудников. Представитель полиции в суде обвинил Каца в том, что тот использовал свое служебное положение для того, чтобы запугивать сотрудников и продвигать свои персональные интересы.Яир Каца избрали в профсоюзный комитет в качестве представителя инженеров предприятия в августе 2013 года - в то время, когда его отец, Хаим Кац, все еще был главой профсоюзного комитета. Он занял место Эхуда Нофа, который сегодня является главой профсоюзного комитета IAI.Кац был активным членом организации Ликуда на предприятии - также, как Ноф и Эли Коэн, которые также арестованы. Кац-младший считается “длинной рукой” отца в IAI и одним из людей, которые должны сохранить его влияние в период каденции Каца-старшего в качестве министра.Израильские СМИ отмечают, что Israel Aerospace Industries работает также жена Яира Каца, и до недавнего времени, до выхода на пенсию, работала его мать - супруга министра.