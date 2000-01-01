Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арестован сын министра Хаима Каца 23.03 09:08   MIGnews.com

Арестован сын министра Хаима Каца

Разрешена к публикации информация о том, что в рамках расследования дела по коррупции в Israel Aerospace Industries был арестован сын министра социальной защиты Израиля Хаима Каца Яир Кац.

Яир Кац подозревается в посредничестве в даче взяток и шантаже сотрудников компании - принуждении их к вступлению в Ликуд.

Яир Кац является членом профсоюзного комитета IAI и ответственным за рабочие условия и социальные блага сотрудников. Представитель полиции в суде обвинил Каца в том, что тот использовал свое служебное положение для того, чтобы запугивать сотрудников и продвигать свои персональные интересы.

Яир Каца избрали в профсоюзный комитет в качестве представителя инженеров предприятия в августе 2013 года - в то время, когда его отец, Хаим Кац, все еще был главой профсоюзного комитета. Он занял место Эхуда Нофа, который сегодня является главой профсоюзного комитета IAI.

Кац был активным членом организации Ликуда на предприятии - также, как Ноф и Эли Коэн, которые также арестованы. Кац-младший считается “длинной рукой” отца в IAI и одним из людей, которые должны сохранить его влияние в период каденции Каца-старшего в качестве министра.

Израильские СМИ отмечают, что Israel Aerospace Industries работает также жена Яира Каца, и до недавнего времени, до выхода на пенсию, работала его мать - супруга министра.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:35
Бирмингем: облава в связи с терактом в Лондоне
09:35
Холон: мужчина угрожал сжечь персонал поликлиники
08:51
Лондон: парламентарий пытался спасти раненого полицейского
08:38
"Репатрианты - легкая добыча для мошенников"
08:25
Видео атаки на Вестминстерском мосту  
08:17
9 подозреваемых задержали на Западном берегу
07:59
Атака в Лондоне связана с исламским терроризмом
07:54
Атака в Лондоне: жертвами стали 5 человек, 40 раненых
07:29
ЦАХАЛ: кадетов женщин отделят от кадетов-мужчин
06:30
Объем российского военного экспорта превысил $15 млрд
05:22
В Испании обнаружили стоянку древних людоедов
04:22
Телевидение показало секс пары на балконе в прямом эфире
03:34
Метеорологи предупреждают "погодных сюрпризах" в 2017 году
02:34
В какой период супруги ссорятся чаще всего
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus