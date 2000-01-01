Лондон: парламентарий пытался спасти раненого полицейского
Тобиаса Эллвуда, заместителя министра иностранных дел, прозвали "настоящим героем", после того, как он попытался спасти жизнь полицейскому, который получил ножевое ранение у здания британского парламента.
Об этом сообщает The Telegraph.
Согласно данным издания, мистер Эллвуд сделал искусственное дыхание пострадавшему и пытался оставить кровотечение до приезда кареты скорой помощи.
К сожалению, офицера полиции не удалось спасти. Сотрудник полиции скончался на месте происшествия.
"Я пытался сделать искусственное дыхание и остановить кровотечение до прибытия медиков. Но я думаю, он потерял слишком много крови. У него было много ножевых ранений: на спине и под мышкой", - цитирует слова Тобиаса Эллвуда Telegraph.
Издание отмечает, что заместитель министра иностранных дел является бывшим военным. Тобиас сделал все возможное, что в его силах, чтобы спасти жизнь человека. Эллвуд находился с раненым до тех пор, пока на помощь не прибыл медицинский персонал и вертолет скорой помощи.
"Насколько я понимаю, нападавший также мертв. Мне запрещено комментировать что либо, иначе у меня могут быть неприятности. Это очень грустно", - заявил Эллвуд.
В среду, 22 марта, неизвестный находясь за рулем машины протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту. Кроме этого он совершил нападение с ножом на сотрудника полиции, который скончался на месте.