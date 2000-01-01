23.03 08:38 MIGnews.com

"Репатрианты - легкая добыча для мошенников"

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Управление ценных бумаг впервые пригласило журналистов русскоязычных СМИ на специальный брифинг, чтобы рассказать об опасности мошенничества на финансовом рынке. Поводом стал резкий рост количества инвестиционных проектов, привлекающих деньги граждан, и использующих, в то же время, ненадежные или попросту мошеннические финансовые схемы.На брифинге, состоявшемся в конце минувшей недели, Профессор Шмуэль Хаузер, глава Управления ценных бумаг, высказал озабоченность тем фактом, что новые репатрианты, приезжая в страну, зачастую становятся жертвами мошенников, обещающих высокую прибыль.Новые репатрианты, поток которых значительно вырос в последние годы, являются легкой добычей для мошенников. Этому способствуют несколько факторов: языковой барьер, легкая доступность наличных средств, которые репатрианты привозят с собой и не спешат вкладывать на банковский счет, а также элементарная неопытность в условиях новой действительности, которая мешает полноценно оценить риски и распознать мошенников.Одним из индикаторов проблематичности и непрозрачности компании может служить обещание необычно высокой прибыли в короткие сроки. Управление ценных бумаг продемонстрировало в качестве примера дело Григория Лернера (Цви Бен-Ари), осужденного за мошенничество со средствами вкладчиков, многие из которых были новыми репатриантами.Управление ценных бумаг рекомендует тщательно проверять на своем сайте, зарегистрирована ли та или иная компания в качестве финансовой структуры. В случае, если компания, в которую предложено инвестировать средства, зарегистрирована, то это снижает риск, связанный с отсутствием контроля.Шмуэль Хаузер особо обратил внимание журналистов на проблему бинарных опционов. Речь идет о торговой платформе, предлагающей клиенту сделать ставку на прогноз роста или падения того или иного финансового инструмента — например, повысится или понизится курс той или иной акции в ближайшие минуты. "С нашей точки зрения, бинарные опционы - самые настоящие азартные игры, не имеющие отношения к реальному выходу на рынок", — заявил он.Не так давно в Израиле был принят закон, запрещающий подобным компаниям работать на израильском рынке. Но до сих пор запрет не затрагивает деятельность компаний, работающих с клиентами из других стран. Таким образом, Израиль превратился в международный центр для этого, по меньшей мере, сомнительного бизнеса. Базирующиеся в Израиле фирмы предлагают свой продукт и в странах СНГ.Часто фирмы набирают на работу новых репатриантов, с образованием и знанием языков, но не ориентирующихся в этой отрасли. Им говорят, что они занимаются законной инвестиционной деятельностью и обещают высокую зарплату. Работа в подобных структурах нередко приводит к нарушению элементарных прав самих работников, становящихся "заложниками" неблагонадежных схем, которые используют их работодатели.Профессор Хаузер отметил, что такая деятельность причиняет значительный ущерб имиджу государства Израиль и способствует усилению антисемитских настроений. Из многих государств мира, включая страны СНГ, поступают жалобы, как от инвесторов, так и от регуляторов. Все они возлагают ответственность за последствия на Израиль и ассоциируют израильтян с финансовым мошенничеством. Движение за бойкот Израиля (BDS) эксплуатирует этот вопрос в своих целях.Управление ценных бумаг инициировало законопроект, запрещающий деятельность компаний в сфере бинарных опционов на территории Израиля, вне зависимости от того, в какой стране такие компании предоставляют свои услуги.Профессор Хаузер подчеркнул, что специальный брифинг для русскоязычных СМИ - важный шаг, направленный на повышение уровня информированности среди русскоязычного населения Израиля. Управление ценных бумаг также проводит специальные семинары по повышению уровня финансовой грамотности. Программа семинаров подойдет и для русскоязычных репатриантов, уверены в Управлении."В нашей стране сотни тысяч вышли на улицы требуя снизить на несколько шекелей цены на базовые продукты. Это, без всякого сомнения, важнейшая цель. Но сколько наших сограждан готовы потратить один час своего времени, чтобы разобраться в благонадежности предложенной им финансовой схемы или просто проверить, куда идут их пенсионные накопления?",- подытожил Хаузер.