23.03 12:39 MIGnews.com

На крупнейшем военном складе Украины рвутся боеприпасы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Взрыв, за которым последовал пожар и цепная детонация боеприпасов, произошел на крупнейшем на Украине военном складе вблизи города Балаклея в Харьковской области.Очевидцы сообщают о крупном пожаре, зарево видно за несколько километров, постоянно слышны хлопки – видимо, детонируют снаряды, которые находились на хранении.По информации местных СМИ, из ближайшего к арсеналу населенного пункта – города Балаклея – начата эвакуация жителей. На дорогах плотное движение, горожане торопятся покинуть свои дома. Мобильная сеть перегружена и работает с перебоями.В Киеве объявили диверсию причиной взрывов боеприпасов в Харьковской области. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос."От места детонации путем установления блокировки организовано условную семи километровую границу зоны опасности разлета боеприпасов", – подчеркнул Матиос. При этом данные о человеческих жертвах отсутствуют.В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечено 250 человек личного состава и 50 единиц техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.