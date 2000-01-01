23.03 07:59 MIGnews.com

Атака в Лондоне связана с исламским терроризмом

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Полиция Лондона считает, что напавший на толпу людей возле британского парламента 22 марта, скорее всего, был связан с исламским терроризмом. Жертвами атаки, которые власти назвали терактом, стали 5 человек, включая террориста, которого ликвидировали на месте.Более 40 человек получили ранения.Личность осуществившего теракт установлена, однако, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда не сообщил никаких подробностей.Также стало известно имя погибшего полицейского, на которого злоумышленник напал с ножом.Сотрудник полиции Кит Палмер скончался на месте происшествия, после того как получил ножевые ранения. 48-летний офицер прослужил в полиции 15 лет.Напомним, в среду, 22 марта, неизвестный, находясь за рулем автомобиля, протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту.После он врезался в ограду у здания британского парламента, вышел из машины и совершил нападение с ножом на сотрудника полиции, который скончался от полученных ран. Террорист был ликвидирован другими полицейскими, которые охраняли парламент, пишет BBC News.