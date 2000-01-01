Атака в Лондоне связана с исламским терроризмом

Полиция Лондона считает, что напавший на толпу людей возле британского парламента 22 марта, скорее всего, был связан с исламским терроризмом. Жертвами атаки, которые власти назвали терактом, стали 5 человек, включая террориста, которого ликвидировали на месте.
Более 40 человек получили ранения.
Личность осуществившего теракт установлена, однако, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда не сообщил никаких подробностей.
Также стало известно имя погибшего полицейского, на которого злоумышленник напал с ножом.
Сотрудник полиции Кит Палмер скончался на месте происшествия, после того как получил ножевые ранения. 48-летний офицер прослужил в полиции 15 лет.
Напомним, в среду, 22 марта, неизвестный, находясь за рулем автомобиля, протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту.
После он врезался в ограду у здания британского парламента, вышел из машины и совершил нападение с ножом на сотрудника полиции, который скончался от полученных ран. Террорист был ликвидирован другими полицейскими, которые охраняли парламент, пишет BBC News.