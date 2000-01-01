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России признала `Свидетелей Иеговы` экстремистами | Фото: Thinkstock24.03 03:29   MIGnews.com

Россия запретила "Свидетелей Иеговы"

Деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" приостановлена, сообщается на сайте министерства юстиции России.

Организация была внесена минюстом в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Окончательное решение о дальнейшей работе организации в России должно быть принято Верховным судом 5 апреля.

17 марта минюст направил в Верховный суд иск с требованием признать экстремистской организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретить ее деятельность в стране.

В ведомстве пришли к выводу, что "Свидетели Иеговы", помимо прочего, нарушают нормы закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Ранее в России состоялось несколько судебных процессов против общин "Свидетелей Иеговы", которая была зарегистрирована в стране в 1991 году. Как правило, их обвиняют в экстремистской деятельности.

В частности, в декабре 2014 года Верховный суд России признал экстремистским сайт организации, а также три размещенные на нем книги "Чему на самом деле учит Библия?", "Приближайся к Иегове" и "Приходи и следуй за мной".
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