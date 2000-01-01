Мусульмане Британии почтут жертв теракта в Лондоне
Мусульманский совет Великобритании призвал верующих присоединиться к акции памяти жертв нападения в Лондоне, которая пройдет на Трафальгарской площади, сообщает официальный сайт организации.
Ранее мэр Лондона Садик Хан пригласил лондонцев и туристов принять участие в акции в память погибших во время теракта.
"Это нападение было трусливым и скверным. Нет никакого оправдания этому акту. Наилучшим ответом станет то, что мы соберемся вместе в знак солидарности, не позволив террористам разделить нас", — заявил секретарь совета Харун Хан.
От имени мусульманской общины Великобритании он выразил соболезнования семьям погибших. Он также отметил мужество полицейских, ликвидировавших террориста.