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Мусульмане Британии почтут жертв теракта в Лондоне | Фото: Thinkstock24.03 06:18   MIGnews.com

Мусульмане Британии почтут жертв теракта в Лондоне

Мусульманский совет Великобритании призвал верующих присоединиться к акции памяти жертв нападения в Лондоне, которая пройдет на Трафальгарской площади, сообщает официальный сайт организации.

Ранее мэр Лондона Садик Хан пригласил лондонцев и туристов принять участие в акции в память погибших во время теракта.

"Это нападение было трусливым и скверным. Нет никакого оправдания этому акту. Наилучшим ответом станет то, что мы соберемся вместе в знак солидарности, не позволив террористам разделить нас", — заявил секретарь совета Харун Хан.

От имени мусульманской общины Великобритании он выразил соболезнования семьям погибших. Он также отметил мужество полицейских, ликвидировавших террориста.
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