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`Вестминстерского террориста` опознали | Фото: CAPTAIN ROGER FENTON 9th.WEST MIDDLESEX VRC. 1860/Flickr23.03 18:21   MIGnews.com

"Вестминстерского террориста" опознали

Полиция Великобритании опубликовала данные мужчины, совершившего вчера теракт на Вестминстверском мосту, неподалеку от здания британского парламента. Это 52-летний Халид Масуд, он уроженец графства Кент, но жил на западе Соединенного Королевства.

Хоть он и был известен под рядом псевдонимом, но, несмотря на сказанное ранее премьер-министром Мэй, в полиции утверждают, что он не проходил ни по каким расследованиям, а разведка не располагала никакими сведениями о его намерениях.

В то же время он был знаком правоохранительным органам по ряду своих прошлых судимостей в том числе за нанесение вреда здоровью человека, незаконное владение оружием и нарушение общественного порядка.




Впервые он привлек внимание полиции в ноябре 1983 года за нападение на человека, а последняя его судимость датируется декабрем 2003 года – за хранение холодного оружия. Но ни за какие преступления, связанные с терроризмом, он судим не был.

Напомним, что он был убит после того, как, наехав на пешеходов, бросил машину и напал на охранника парламента Кита Палмера.

Британская пресса пишет о некой Ивоне Ромек из Бирмингема, которая, смотря телевыпуск о теракте, опознала в Масуде своего бывшего соседа, который жил в доме неподалеку от нее, но под Рождество съехал. Не зная его имени, она утверждает, что террорист женат на женщине азиатского происхождения, с которой воспитывает одного ребенка школьного возраста.

"Он был хорошим парнем. Я привыкла смотреть, как он ухаживает за своим садом. С ним никогда не было никаких неприятностей", - цитирует ее The Guardian.

Напомним, что ответственность за теракт на себя взяли боевики группировки ISIS, однако непосредственно в полиции связь с "Исламским государством" подтвердить пока что не готовы.

"Мы по-прежнему убеждены в том — и это подтверждается в ходе расследования — что нападавший действовал в одиночку; его вдохновлял международный терроризм", - сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.
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