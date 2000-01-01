В Бельгии автомобилист с оружием пытался протаранить толпу
Власти бельгийского Антверпена сообщают о предотвращенном теракте – военнослужащие остановили автомобиль с французскими номерами, водитель которого, проехав на большой скорости на красный свет, попытался врезаться в толпу пешеходов на оживленной туристической улице.
Как пишет Reuters со ссылкой на местную полицию, пострадавших в результате инцидента нет, но при обыске машины были найдены оружие и военное снаряжение.
Имя предполагаемого террориста не разглашается, однако, по предварительным данным, он является выходцем из Северной Африки.
Губернатор Антверпена и лидер фламандских правых Барт де Вевер уже заявил, что в городе предотвращен возможный теракт.