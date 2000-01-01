23.03 15:40 MIGnews.com

19-летний израильтянин терроризировал евреев США и Австралии

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В рамках широкомасштабного международного расследования израильская полиция арестовала 19-летнего еврея, которого подозревают в причастности к длительному запугиванию еврейских организаций по всему миру путем рассылки и публикаций ложных угроз.Похожие расследования начались одновременно сразу в нескольких странах Европы и США в ответ на получение еврейскими мероприятиями, синагогами, общинными центрами и другими публичными местами угроз теракта с целью посеять панику.Израильтянина же арестовали в результате сотрудничества полицейского подразделения "Лахав 433" и американского ФБР, так как он обладает двойным гражданством. Однако о его мотивах пока что никакой информации нет. 23 марта его доставят в мировой суд Ришон-ле-Циона. Также был допрошен его отец.Полиция подозревает его в том, что, видоизменяя свой голос при помощи цифровых технологий, он рассылал угрозы о заминировании еврейских общинных центров как минимум в США, Австралии, Новой Зеландии и Израиле. Помимо того, с аналогичными угрозами он обратился в авиакомпанию Delta, из-за чего она перенаправила один из своих рейсов."Гаарец" пишет, что в израильской армии задержанный не служил, так как его признали непригодным к военной службе.