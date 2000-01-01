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Из Темзы достали туристку, пережившую теракт в Лондоне 23.03 14:32   MIGnews.com

Туристка пережила теракт в Лондоне, упав с моста в Темзу

Журналисты назвали имя женщины, которая плавала лицом вниз в Темзе после вчерашнего теракта на Вестминстерском мосту в британской столице. Ею оказалась румынская туристка.

Ссылаясь на румынское телевидение, The Telegraph пишет, что это была 29-летний архитектор из Румынии Андрия Кристя, которая приехала в Лондон, чтобы отпраздновать день рождение своего жениха. На данный момент остается неизвестным, спрыгнула ли она сама, либо же выпала из-за столкновения с автомобилем.

В момент атаки – когда террорист въехал на автомобиле в толпу прохожих, а после напал на охранника парламента Кейта Палмера – пара румынских туристов прогуливалась по Вестминстерскому мосту в сторону квартиры своих друзей, с которыми они договорились провести вечер.

Как сообщается, спасатели достали Андрею из воды и госпитализировали. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Ее жениху Андрею Бурназу также понадобилась медицинская помощь – у него был перелом ноги.

"Из воды около Вестминстерского моста достали женщину. Она жива, на близлежащем пирсе ей оказали первую медицинскую помощь. Мы считаем, что она упала с моста", - сказали представители лондонского портового управления.

Как сообщили представители министерства иностранных дел Румынии, вероятнее всего, Кристя была сбита автомобилем террориста, а затем выпала в Темзу.
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