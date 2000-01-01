23.03 13:19 MIGnews.com

Атака в Лондоне: террорист был известен MI5

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в Палате Общин с заявлением относительно террористической атаки на Вестминстерском мосту.По словам Мэй, подозреваемый в совершении атаки несколько лет назад подозревался в связях с террористами, и расследованием его деятельности занималась MI5.Тем не менее, по версии Мэй, речь идет о “периферийной фигуре”.Мэй заявила: “Он не был частью нынешней картины, как ее видят спецслужбы”.Премьер-министр сообщила, что террорист родился в Британии.Мэй заявила: “Личность террориста известна и полиции, и MI5. Как только оперативные соображения позволят, данные о нем будут опубликованы. Сегодня я могу подтвердить, что этот человек родился в Британии, и один раз находился под следствием в MI5 по подозрению в экстремизме”.Мэй заявила, что атаковавший действовал в одиночку и “нет оснований полагать, что существует опасность для общественности”.Среди пострадавших, по информации Мэй - 12 британцев, два румына, три французских ребенка, четыре гражданина Южной Кореи, один немец, один поляк, один ирландец, дин китаец, один итальянец, один американец и два грека.Мэй заявила, что полиция увеличит количество патрулей в городах в качестве “меры предосторожности”.Мэй назвала произошедшее “атакой против свободных людей по всему миру”.Мэй заявила, что лучшей реакцией на этот акт террора будет “продолжение нормальной жизни”: “Такой ответ лишит наших врагов победы. Мы отказываемся позволить им победить. Это демонстрирует, что мы никогда не сдадимся”.