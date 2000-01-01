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скриншот с видео YouTube 23.03 13:10   MIGnews.com

Полиция в Киеве подтвердила убийство депутата Вороненкова

Начальник киевской полиции заявил, что, по предварительным данным, убитым в центре украинской столицы является бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, передает РИА Новости.

По последним данным, в результате стрельбы один человек погиб, двое ранены.

Отметим, стрельба произошла в центре украинской столицы возле элитной гостиницы Premier Palace.

Напомним, в конце января Денис Вороненков дал в Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против Виктора Януковича. 14 февраля Вороненков рассказал о получении украинского гражданства.
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