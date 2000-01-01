23.03 12:41 MIGnews.com

В Киеве убит экс-депутат Госдумы Вороненков – СМИ

Наслідки стрілянини на Пушкінській біля Прем'єр Палацу в КИєві.

(Пише Volodymyr Servetnyk) pic.twitter.com/O1Lo3Jm96D — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 23 марта 2017 г.

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