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В Киеве убит экс-депутат Госдумы Вороненков – СМИ 23.03 12:41   MIGnews.com

В Киеве убит экс-депутат Госдумы Вороненков – СМИ

В Центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил народный депутат от БПП Дмитрий Белоцерковец.

Возле отеля Premier Palace на улице Пушкинской на угле бульвара Шевченко произошло убийство. Неизвестные стреляли в двух мужчин, предположительно, бизнесменов. О стрельбе написал один из очевидцев в Facebook.

"Я сидел в офисе, который недалеко от "Премьер-Палаца, и мы услышали выстрел, – рассказывает киевлянин Дмитрий изданию Вести. – Мы с коллегами выбежали и увидели двоих пострадавших. Один из них, по виду 45-летний мужчина в коричневой кожаной куртке, погиб сразу на месте. Другого увезла скорая".

Опергруппа районного управления полиции и главного управления Киева выехали на место происшествия.

Напомним, в конце января Денис Вороненков дал ГПУ показания по делу о госизмене против Виктора Януковича. 14 февраля Вороненков рассказал о получении украинского гражданства.



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