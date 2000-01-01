23.03 12:04 MIGnews.com
Синай: в результате взрывов погибли десять солдат
Десять египетских военнослужащих погибли в результате двух взрывов на Синайском полуострове. Инцидент произошел в ходе операции против джихадистских боевиков, как заявили военные.
В заявлении египетских военных говорится, что взрывы были произведены после того, как армия осуществила налеты на опорные пункты боевиков в центральной части Синая.
Отмечается, что ходе спецоперации были ликвидированы 15 и арестованы 7 человек, как передает BBC News.
Два придорожных фугаса взорвались в момент прохождения египетской военной колонны.
Среди убитых - три офицера египетской армии, сообщает AFP.
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