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23.03 12:04   MIGnews.com

Синай: в результате взрывов погибли десять солдат

Десять египетских военнослужащих погибли в результате двух взрывов на Синайском полуострове. Инцидент произошел в ходе операции против джихадистских боевиков, как заявили военные.

В заявлении египетских военных говорится, что взрывы были произведены после того, как армия осуществила налеты на опорные пункты боевиков в центральной части Синая.

Отмечается, что ходе спецоперации были ликвидированы 15 и арестованы 7 человек, как передает BBC News.

Два придорожных фугаса взорвались в момент прохождения египетской военной колонны.

Среди убитых - три офицера египетской армии, сообщает AFP.
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