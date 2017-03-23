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Видео: избиение полицейским арабского водителя в Иерусалиме 23.03 12:20   MIGnews.com

Видео: избиение полицейским арабского водителя в Иерусалиме







Израильское ТВ показало клип, снятый в Вади Альжоз, Восточный Иерусалим, утром 24 марта.

Офицер полицейского спецназа (Ясам) избил арабского водителя за то, что тот якобы разбил его машину вчера, 23 марта.

Ахмед Тавиль, человек, снявший клип из своей машины, говорит: “Полицейский обвинил его в том, что тот разбил его машину и стал его избивать. Я выскочил из машины, хотел их растащить - и тоже получил. У меня болит глаз. Я убежал, мои друзья меня оттащили”.

Министр общественной безопасности Гилад Эрдан резко осудил поведение офицера, заявив, что он бросает тень на всю израильскую полицию.

Департамент внутренних расследований полиции начал расследование обстоятельств инцидента.

Депутат Кнессета Ахмед Тиби потребовал немедленного ареста офицера.

Командование полиции заявило, что офицер отправлен в принудительный отпуск и его дело будет рассмотрено в ближайшее время.
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