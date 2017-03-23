23.03 12:20 MIGnews.com

Видео: избиение полицейским арабского водителя в Иерусалиме

בעקבות פרסום הסרטון של האלימות המשטרתית מירושלים: מח"ש פתחה בחקירת המקרה @Yossi_eli. לתיעוד המלא >> https://t.co/d0xkn7gZam pic.twitter.com/SZLWBu5MHv — חדשות 10 (@news10) March 23, 2017

שוטר יס"מ תוקף בבורטליות נהגים בשכונת ואדי אלג'וז במזרח ירושלים,הוא מהתנהג כאחרון העבריינים כי הוא בטוח שיש שר שמגבה אותו בעיניים עצומות pic.twitter.com/vjJQnjlJ8M — sami abed alhamed (@samiaah10) March 23, 2017

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