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В Израиле резко увеличили штрафы для водителей | Фото: Thinkstock23.03 11:45   MIGnews.com

В Израиле резко увеличили штрафы для водителей

Министерство транспорта Израиля заявило об ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения и создание ситуаций, угрожающих жизни участников движения на дорогах.

Штраф за проезд на красный свет увеличен с 1000 до 1500 шекелей.

Штраф за езду на велосипеде по тротуару или по правой стороне дороги увеличен со 100 до 250 шекелей.

Штраф за езду на электрическом велосипеде до достижения разрешенного возраста или за езду на нестандартном велосипеде будет составлять 1000 шекелей.

Водитель, превысивший скорость на междугородних трассах будет караться штрафом в 1500 шекелей.

Непредоставление преимущественного права пешеходу на перекрестке или другому транспортному средству на перекрестке будет наказываться штрафом в 250 шекелей.

Управление транспортным средством без прав будет наказываться штрафом в 1000 шекелей (вместо 750).

Превышение разрешенной нагрузки на машину на 15-20% будет наказываться штрафом в 1000 шекелей.

Новые штрафы вступают в силу с 24 марта.
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