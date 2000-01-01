23.03 11:33 MIGnews.com
7 арестованных по делу о теракте в Лондоне
7 подозреваемых были задержаны в ходе рейдов, проведенных по делу о теракте возле британского парламента. Об этом сообщили правоохранительные органы.
Исполняющий обязанности заместителя комиссара и глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что сотни детективов работали всю ночь, проводя обыски по шести адресам.
Среди погибших 40-летняя женщина, 50-летний мужчина, полицейский и террорист, заявил Роули.
Он добавил, что семеро человек, которые получили ранения, находятся в критическом состоянии в больнице. Также 29 человек получили медицинскую помощь в госпитале.
В среду, 22 марта, террорист, находясь за рулем автомобиля, протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту. В результате инцидента погибли 5 человек и 40 получили ранения.
Он также напал с ножом на полицейского, который скончался на месте. Террорист был ликвидирован, пишет BBC News.
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