23.03 11:33 MIGnews.com

7 арестованных по делу о теракте в Лондоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

7 подозреваемых были задержаны в ходе рейдов, проведенных по делу о теракте возле британского парламента. Об этом сообщили правоохранительные органы.Исполняющий обязанности заместителя комиссара и глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что сотни детективов работали всю ночь, проводя обыски по шести адресам.Среди погибших 40-летняя женщина, 50-летний мужчина, полицейский и террорист, заявил Роули.Он добавил, что семеро человек, которые получили ранения, находятся в критическом состоянии в больнице. Также 29 человек получили медицинскую помощь в госпитале.В среду, 22 марта, террорист, находясь за рулем автомобиля, протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту. В результате инцидента погибли 5 человек и 40 получили ранения.Он также напал с ножом на полицейского, который скончался на месте. Террорист был ликвидирован, пишет BBC News.