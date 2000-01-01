23.03 16:11 MIGnews.com

Россия отказалась транслировать Евровидение-2017

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В этом году музыкальный конкурс "Евровидение", который проходит на Украине, не будет транслировать ни один российский телеканал. Об этом сообщил в эфире корреспондент Всероссийской государственной теле-радиокомпании (ВГТРК)."От России (на "Евровидение") никто в этом году не поедет, поэтому никто в этом году не будет транслировать этот конкурс (в России)", – сообщил корреспондент в эфире телеканала в сюжете на канале "Россия 24", опубликованном на сайте vesti.ru.Корреспондент напомнил, что в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса Россию будет представлять Юлия Самойлова.Юлия Самойлова – российская певица, выбранная представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве с песней Flame Is Burning. С детства она передвигается на инвалидной коляске.В среду Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым. В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что глубоко разочарованы этим решением. В оргкомитете конкурса заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей. Кроме того, в Москве ждут реакции Запада и организаторов конкурса.Тем временем, в пресс-службе Первого канала заявили, что Самойлова сможет представить Россию на "Евровидении" в 2018 году, в случае если Украина не изменит своего решения. Сама певица считает, что ситуация вокруг ее участия в "Евровидении" может измениться, и продолжает заниматься.