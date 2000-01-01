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В дом Исраэля Ахарони бросили гранату 23.03 10:08   MIGnews.com

В дом Исраэля Ахарони бросили гранату

В дом самого известного израильского шеф-повара, телезвезды Исраэля Ахарони, минувшим вечером бросили гранату.

Дом находится в самом сердце Тель-Авива, на углу бульвара Ротшильд и улицы Шенкин.

Ахарони в это время не находился дома. Взрыв потряс округу, и к месту происшествия немедленно прибыла полиция, пожарные и машины скорой помощи. В результате взрыва никто не пострадал, но зданию причинен материальный ущерб.

Полиция изучает данные камер наружного наблюдения в надежде идентифицировать преступника. Полиция предполагает, что инцидент имеет отношение к кому-то из жильцов дома, и, возможно, к Ахарони. Сам Ахаорони не комментирует происшествие.
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