23.02 16:03 MIGnews.com

Япония извинилась за решение по "лайнеру коронавируса"

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В субботу, 22 февраля, министр здравоохранения Японии принес извинения за решение выпустить пассажиров "лайнера коронавируса" без проверки. Стало известно, что женщина, которой разрешили покинуть круизное судно, показала положительный результат на вирус.Об этом сообщает Reuters.Женщина в возрасте 60 лет сошла с судна Diamond Princess в Иокогаме в среду после двухнедельного карантина на борту. Однако, сдав анализы в префектуре Токиги, к северу от Токио, женщина показала положительный результат на коронавирус.Министр здравоохранения Катсунобу Като заявил на пресс-конференции, что 23 человека, которые покинули корабль в среду и четверг, не проверялись с 5 февраля."Мы глубоко извиняемся за ситуацию, вызванную нашим недосмотром", - сказал Като. "Мы примем все необходимые меры, такие как двойные проверки, чтобы предотвратить распространение."Круизный лайнер, принадлежащий Carnival Corp. (CCL.N), перевозил около 3700 пассажиров и членов экипажа. Он был помещен в карантин в Иокогаме с 3 февраля.