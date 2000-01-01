Япония извинилась за решение по "лайнеру коронавируса"
В субботу, 22 февраля, министр здравоохранения Японии принес извинения за решение выпустить пассажиров "лайнера коронавируса" без проверки. Стало известно, что женщина, которой разрешили покинуть круизное судно, показала положительный результат на вирус.
Об этом сообщает Reuters.
Женщина в возрасте 60 лет сошла с судна Diamond Princess в Иокогаме в среду после двухнедельного карантина на борту. Однако, сдав анализы в префектуре Токиги, к северу от Токио, женщина показала положительный результат на коронавирус.
Министр здравоохранения Катсунобу Като заявил на пресс-конференции, что 23 человека, которые покинули корабль в среду и четверг, не проверялись с 5 февраля.
"Мы глубоко извиняемся за ситуацию, вызванную нашим недосмотром", - сказал Като. "Мы примем все необходимые меры, такие как двойные проверки, чтобы предотвратить распространение."
Круизный лайнер, принадлежащий Carnival Corp. (CCL.N), перевозил около 3700 пассажиров и членов экипажа. Он был помещен в карантин в Иокогаме с 3 февраля.