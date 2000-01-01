23.02 09:37 MIGnews.com

По пути в Израиль? Полчища саранчи обрушились на Синай

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Огромные полчища саранчи с большой долей вероятности обрушатся на Израиля.Стаи саранчи уже находятся по обоим берегам Красного моря - и в Саудовской Аравии, и на Синайском полуострове.Напасть считается самой серьезной и уже нанесла тяжелый удар по Эфиопии, Кении, Сомали, Джибути и Эритреи. Сейчас саранча терроризирует Судан, Уганду и Танзанию.Полчища саранчи в указанных районах появляются раз в несколько лет и раз в десять лет - в Израиле. В этом году, однако, ситуация вышла из под контроля саранча атаковала территории, на коСаранча пожирает всю растительность на своем пути. Это причинило большой урон экономикам стран Восточной Африки, в некоторых случаях на 65% зависящих от сельского хозяйства. Это уже привело к тому, что рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг государств Африки, подвергшихся атаки, что лишает их возможности кредитоваться в трудный период.В регионе может возникнуть реальная угроза голода, что, в свою очередь, может привести к политической нестабильности. В ООН сложившуюся ситуацию называют “крайне тревожной”. В Эфиопии, например, саранча сожрала плантации кофе и чая, за счет выращивания которых формируется 30% эфиопского экспорта. В Кении пострадали 70 тысяч гектаров посевов. Предполагается. что в обоих государствах до 11 миллионов человек столкнуться с серьезным недостатком продовольствия.