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Иранский имам: Трамп виноват во вспышке коронавируса | Фото:23.02 19:26   MIGnews.com

Иранский имам: Трамп виноват во вспышке коронавируса

Иранский имам, хранитель храма Масуме Ходжат аль-Эслам Сейед Мохаммад Саиди, обвинил президента США Дональда Трампа в распространении коронавируса.

С такой проповедью он выступил во время пятничной молитвы, передает радио Farda.

"Враг хочет вселить страх в сердца людей, сделать Кум похожим на небезопасный город и отомстить за все поражения. Трамп умрет разочарованным в своем желании увидеть поражение Кума", – сказал имам.

Он добавил, что американский лидер нацелился на город, поскольку это "приют для шиитов мира, центр семинарий и город, в котором живут источники подражания для шиитов".

По мнению имама, вспышка коронавируса была способом Трампа выполнить свое обещание поразить иранские культурные объекты, если Исламская Республика отомстит за убийство бывшего командующего "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани.


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