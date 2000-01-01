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Зараженные туристы побывали в Пещере Патриархов 23.02 08:05   MIGnews.com

Зараженные туристы побывали в Пещере Патриархов

По данным в израильской прессе, группа зараженных коронавирусом южнокорейских туристов побывала не только во многих частях Израиля, но и на палестинских территориях.

туристы, в частности, побывали в Пещере патриархов в Хевроне.

Группа провела в Пещере Патриархов 45 минут, из них 15 минут - в еврейской части святыни.

Директор Пещеры патриархов заявил, что лица находившиеся там 13 февраля около 09:30 утра обязаны следовать инструкциям министерства здравоохранения. По требованию министерства, лица, вступившие в контакт с носителями коронавируса, должны оставаться в изоляции дома на протяжении 14 дней - и связаться со службами спасения в случае, если  у них начинают развиваться симптомы болезни.


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