23.02 21:23 MIGnews.com

Второй случай коронавируса в Израиле

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По данным Медицинского центра Шиба, второй гражданин Израиля, который вернулся в страну с круизного лайнера Diamond Princess в пятницу, дал положительный результат на коронавирус.Заболевший находится в изоляции в больнице.Ранее сообщалось про первый случай заражения коронавирусом в Израиле был зарегистрирован в пятницу утром, 21 февраля, после возвращения израильтян с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает издание Arutz Seva.В пятницу министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что у одного из одиннадцати израильских граждан, вернувшихся домой с "лайнера коронавируса" у берегов Японии был диагностирован коронавирус.Инфицированная пассажирка находится в изоляции в медицинском центре Шиба в Тель-а-Шомере, Рамат-Ган, в центральной части Израиля.