23.02 20:02 MIGnews.com
Студентка на карантине после контакта с туристами из Кореи
Студентка университета Бар-Илан в Рамат-Гане в центральном Израиле находится на карантине в общежитии университета после контакта с корейскими туристами.
Она сообщила, что находилась на одном из участков маршрута в Израиле, который посетила группа корейских туристов с коронавирусом.
Студентка не имел прямого контакта с группой.
Персонал университета заботится о ее потребностях, и сообщает, что девушка чувствует себя хорошо и не демонстрирует никаких симптомов. Студентка будет оставаться в изоляции до четверга, 27 февраля.
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