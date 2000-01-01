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Студентка на карантине после контакта с туристами из Кореи | Фото:23.02 20:02   MIGnews.com

Студентка на карантине после контакта с туристами из Кореи

Студентка университета Бар-Илан в Рамат-Гане в центральном Израиле находится на карантине в общежитии университета после контакта с корейскими туристами.

Она сообщила, что находилась на одном из участков маршрута в Израиле, который посетила группа корейских туристов с коронавирусом.

Студентка не имел прямого контакта с группой.

Персонал университета заботится о ее потребностях, и сообщает, что девушка чувствует себя хорошо и не демонстрирует никаких симптомов. Студентка будет оставаться в изоляции до четверга, 27 февраля.


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