23.02 18:38 MIGnews.com

"Беннетт - министр смерти и жестокости"

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В воскресенье, 23 февраля, депутат Хадаш Айда Тоума-Сулейман раскритиковал министра обороны Нафтали Беннета за его решительную поддержку солдат ЦАХАЛа, использующих бульдозер для предотвращения захоронения 27-летнего Мухаммеда Али ан-Наима.Депутат назвал Беннетта "министром смерти и жестокости".Помимо этого, Тоума-Сулейман сказал, что Израиль "крадет тело, издевается над ним с помощью бульдозера и по-прежнему утверждает, что у него самая моральная армия в мире".Аль-Наим был командующим военным крылом палестинского "Исламского джихада", бригада Аль-Кудс, в районе Хан-Юнис. Он был убит в воскресенье утром солдатами ЦАХАЛа, когда он устанавливал взрывное устройство возле пограничного ограждения в Газе.Израильские солдаты не позволили другим палестинцам забрать его тело. Беннетт назвал возмущение по этому поводу "лицемерной критикой левых" и поддержал действия армии."Я устал от лицемерной критики левых против "бесчеловечного" использования бульдозера для того, чтобы достать тело человека, который пытался убить израильтян. Господа, вы не люди. ХАМАС держит тела Хадара [Голдина] и Орона [Шаула]", - сказал он, имея в виду двух павших солдат ЦАХАЛа, удерживаемых ХАМАСом в Газе.