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`Беннетт - министр смерти и жестокости` | Фото:23.02 18:38   MIGnews.com

"Беннетт - министр смерти и жестокости"

В воскресенье, 23 февраля, депутат Хадаш Айда Тоума-Сулейман раскритиковал министра обороны Нафтали Беннета за его решительную поддержку солдат ЦАХАЛа, использующих бульдозер для предотвращения захоронения 27-летнего Мухаммеда Али ан-Наима.

Депутат назвал Беннетта "министром смерти и жестокости".

Помимо этого, Тоума-Сулейман сказал, что Израиль "крадет тело, издевается над ним с помощью бульдозера и по-прежнему утверждает, что у него самая моральная армия в мире".

Аль-Наим был командующим военным крылом палестинского "Исламского джихада", бригада Аль-Кудс, в районе Хан-Юнис. Он был убит в воскресенье утром солдатами ЦАХАЛа, когда он устанавливал взрывное устройство возле пограничного ограждения в Газе.

Израильские солдаты не позволили другим палестинцам забрать его тело. Беннетт назвал возмущение по этому поводу "лицемерной критикой левых" и поддержал действия армии.

"Я устал от лицемерной критики левых против "бесчеловечного" использования бульдозера для того, чтобы достать тело человека, который пытался убить израильтян. Господа, вы не люди. ХАМАС держит тела Хадара [Голдина] и Орона [Шаула]", - сказал он, имея в виду двух павших солдат ЦАХАЛа, удерживаемых ХАМАСом в Газе.


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